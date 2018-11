POL-PPWP: Unfall im Rückstau an der Ampel - zwei Verletzte

Kaiserslautern (ots) - In der Donnersbergstraße hat es am Montagmorgen gekracht. Im Berufsverkehr kam es kurz nach 7 Uhr an einer Ampel zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Beteiligten mit ihren jeweiligen Fahrzeugen in Richtung Mainzer Straße unterwegs und mussten vor der Ampel an der Einmündung zur Friedenstraße warten. Im Rückstau krachte ein 28-Jähriger mit seinem Fiat Ducato auf das Heck eines bereits haltenden Smart Fortwo. Beide Insassen im Smart - 28 und 32 Jahre alt - erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Sowohl am Fiat als auch am Smart entstand Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. | cri

