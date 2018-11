POL-PPWP: Randalierer auf Baustelle

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Randalierer haben sich auf einer Baustelle in der Kreuzhohlstraße herumgetrieben. Zu Arbeitsbeginn am Montag stellte ein Mitarbeiter der verantwortlichen Baufirma fest, dass zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, Unbefugte den Baustellenbereich an einer Schule betreten und an einem Bagger eine Glasscheibe zerstört haben.

Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter, die übers Wochenende auf dem Schulgelände gesehen wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 gern entgegen. | cri

