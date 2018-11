POL-PPWP: Cola geklaut und Dreck hinterlassen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben sich übers Wochenende Zugang zu Einkaufspassage am Fackelrondell verschafft. In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen die Täter auf unbekanntem Weg ins zweite Obergeschoss der Mall ein und überkletterten hier den Verkaufstresen eines Imbiss. Dort rissen sie sich mehrere Flaschen Cola unter den Nagel. Bevor die Eindringlinge den Bereich wieder verließen, leerten sie einen 20-Liter-Kanister aus, in dem sich Frittieröl befand.

Die "Bescherung" wurde am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr entdeckt. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. | cri

