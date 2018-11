POL-PPWP: Senioren lassen Betrüger abblitzen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Mehrere versuchte Betrugsdelikte sind am Montag bei der Polizei angezeigt worden. Gemeldet wurden Versuche mit den Maschen "falscher Polizeibeamter" und "Gewinnversprechen" am Telefon. Zum Glück waren alle Betroffenen auf der Hut, erkannten die betrügerische Absicht und ließen sich nicht hereinlegen.

Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis erhielten überwiegend Senioren Anrufe mit der Mitteilung, sie hätten an einem Gewinnspiel teilgenommen und einen Preis gewonnen. Um das Geld zu überweisen, sollten die "Gewinner" ihre Bankdaten übermitteln. - Spätestens an dieser Stelle wurden die Angerufenen jedoch misstrauisch und beendeten das Gespräch.

In einem Fall erhielt eine Seniorin etwas später einen zweiten Anruf mit der Ankündigung, dass "gleich" jemand vor der Tür stehen und den Gewinn vorbeibringen würde. Mit dem Hinweis, dass sie "gleich" die Polizei verständigt, beendete die Seniorin auch dieses Telefonat. Danach ging kein weiterer Anruf ein.

Auch die Betrugsversuche der falschen Polizeibeamten schlugen fehl, weil die ausgewählten Opfer den Täuschungsversuch erkannten und sich nicht dazu verleiten ließen, Informationen über ihre finanzielle Situation oder Wertgegenstände im Haus preiszugeben.

Wir sagen: Bravo! Die Angerufenen haben genau richtig reagiert und sich weder einschüchtern noch von irgendwelchen Versprechungen täuschen lassen. Sich gar nicht erst auf irgendwelche Verhandlungen oder Diskussionen einzulassen, sondern das Gespräch einfach zu beenden, ist die beste Methode, um solche Trickbetrüger loszuwerden.

Nichtsdestotrotz: Wenn Sie auch einen solchen betrügerischen Anruf erhalten, merken Sie sich bitte so viel wie möglich über den Anrufer oder die Anruferin und informieren Sie die Polizei! Nur dann können entsprechende Ermittlungen eingeleitet und Warnhinweise wie dieser veröffentlicht werden. | cri

