55776 Reichenbach, L 176 Höhe Gerichtsmannsmühle (ots) - Am gestrigen Dienstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L 176 in Richtung Baumholder, als er im Fußraum seines Fahrzeuges starken Qualm bemerkte und auch starker Brandgeruch einsetzte. Daraufhin stellte er sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Höhe der Gerichtsmannsmühle ab. Als er sein Fahrzeug verließ, fing dieses auch schon an zu brennen. Durch die hinzugerufene Feuerwehr aus Baumholder konnte das Fahrzeug gelöscht werden. Ursache des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt.

Wegen des brennenden Fahrzeuges kam es auf der L176 zu einem größeren Rückstau. Infolge dessen wollte ein Lkw Fahrer, welcher in Richtung Baumholder unterwegs war rückwärts in die Abfahrt Reichenbach fahren, um seinen Lkw zu wenden. Hierbei übersah er einen hinter ihm haltenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

