POL-PDTR: Heckspoiler entwendet

Saarburg (ots) - In dem Zeitraum vom Freitag, dem 16.11.2018 gegen 14 Uhr und Samstag, dem 17.11.2018 wurde an zwei 3er BMW´s jeweils der Heckspoiler entwendet. Die Fahrzeuge waren in der Kirchstraße in Trassem und in der Saarburger Straße in Tawern geparkt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Saarburg zu melden.

