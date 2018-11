POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Idar-Oberstein (ots) - In der Zeit vom 16.11.2018, 18:00 Uhr, bis zum 19.11.2018, 06:30 Uhr, parkte ein Nissan Navara ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße Heidensteil in Idar-Oberstein. Offenbar streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den parkenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.-Nr. 06781/561-0.

