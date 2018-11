POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Trier-Olewig (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Nachmittag im Trierer Stadtteil Olewig.

Der Fahrer eines Kleinwagens befuhr gegen 17.50 Uhr die Hunsrückstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Tarforst. Kurz hinter der Einmündung "Brettenbach" kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleinwagen und einem entgegenkommenden LKW. Der 46 jährige Fahrer des Kleinwagens wurde nach dem Aufprall mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Da die Ursache des Zusammenstoßes bislang nicht eindeutig geklärt ist, wurde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Die Hunsrückstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

