POL-PDTR: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bereich Verbandsgemeinde Baumholder (ots) - Baumholder In der Nacht vom Donnerstag, 16.11.18 auf Freitag, 17.11.18 kam es zu einer Sachbeschädigung infolge Graffiti an der Bushaltestelle vor der Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder. Hier wurde eine Seitenscheibe der Bushaltestelle mit einem Schriftzug besprüht.

Baumholder Ebenfalls wurde in der Nacht vom Donnerstag, 16.11.18 auf Freitag, 17.11.18 die Außenfassade eines Anwesens, angrenzend an den Parkplatz zur Verbandsgemeinde Baumholder, beschädigt.

Rohrbach In der Nacht vom Donnerstag, 16.11.18 auf Freitag, 17.11.18 kam es an der Bushaltestelle in Rohrbach auch zu einer Sachbeschädigung infolge Graffiti. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um die Bushaltestelle außerorts Rohrbach, an der Umgehungstrasse zu Rückweiler gelegen.

Alle sogenannten "Tags" der aufgeführten Bushaltestellen sind identisch. Hierbei dürfte es sich um einen Täter gehandelt haben..

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06783-9910 entgegen.

