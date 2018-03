POL-PPRP: Misslungener Einbruch in Friseurgeschäft

Ludwigshafen (ots) - In der Ludwigstraße hebelten Unbekannte in der Nacht vom 27.02.2018 (18 Uhr) bis 28.02.2018 (08:30 Uhr) zunächst ein abgeschlossenes Gitter im Hinterhof eines Friseurgeschäftes auf. Anschließend wurde auch die dahinter befindliche Tür angegangen, was jedoch nicht gelang.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Kristin Zwick

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell