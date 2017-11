POL-CUX: +++ Einbruch in Supermarkt +++ Schwerverletzte bei Unfall +++ Versuchter Einbruch in Schiffdorf +++

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Supermarkt

Beverstedt. Am 16.11.17, 02:15 Uhr, löste die Alarmanlage eines Lebensmittelgeschäftes im Ortsteil Bokel , Hauptstr., aus. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Die Fahndung verlief negativ. Es sind Tabakwaren gestohlen worden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schiffdorf (04706-9480) in Verbindung zu setzen.

+++

Schwerverletzte bei Unfall

Geestland. Am 15.11.2017, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 51jährige Geestländerin mit ihrem Pkw die Drangstedter Straße in Bad Bederkesa in Richtung Kreisel. Noch vor dem Kreisel kam es plötzlich zu auftretenden, gesundheitlichen Problemen bei der Fahrzeugführerin. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte sie frontal gegen einen Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Straßenbaum musste gefällt werden.

+++

Versuchter Einbruch in Schiffdorf

Schiffdorf. Am Mittwoch (15.11.2017) kam es in der Zeit von 14:45 Uhr bis 22:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Schiffdorf, Brameler Straße. Dem oder den Tätern gelang es nicht in das Haus einzudringen. Daher blieb es bei dem Einbruchsversuch und es entstand nicht geringer Sachschaden. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /573-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

