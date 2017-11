POL-CUX: +++ Unfall auf der A 27 +++

Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall auf der A27

Hagen. Am 13.11.2017 kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A27 in der Gemarkung Hagen. Eine 24jährige Fahreugführerin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste befuhr die Autobahn in Richtung Bremen und verließ diese an der Anschlussstelle Hagen. In der Rechtskurve der Ausfahrt verlor sie auf winterglatter Fahrbahn und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren VW Golf, welcher nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Seitenschutzplanke prallte. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt. Der VW Golf wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von 5.300 Euro.

