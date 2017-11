POL-CUX: +++ Einbruch in Pkw +++ 5 Wohnungseinbrüche in Cuxhaven +++ Einbruch in Wohnhaus in Dorum +++

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Pkw

Schiffdorf. In der Nacht zum 13.11.2017 wurde in Spaden (27619 Schiffdorf), Am Jedutenhügel, ein 3er BMW aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde das Multifunktionslenkrad und das fest eingebaute Navigationsgerät gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schiffdorf unter der Rufnummer 04706-948-0 in Verbindung zu setzen.

5 Wohnungseinbrüche in Cuxhaven

Cuxhaven. In der Zeit zwischen Samstag, 11.11.2017, 10:30 Uhr und Sonntag, 12.11.2017, 12:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Cuxhaven-Groden, Papenstraße. Die unbekannten Täter drangen in das Objekt ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld. In der Zeit zwischen Samstag, 11.11.2017, 08:40 Uhr und Sonntag, 12.11.2017, 22:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Cuxhaven, Op den Finkenbarg. Die unbekannten Täter stiegen in das Objekt ein. Angaben zum Stehlgut liegen zur Zeit nicht vor. Ebenfalls in der Straße "Op den Finkenbarg" schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 10.11.2017, 09:00 Uhr und Sonntag, 12.11.2017, 19:10 Uhr zu. Die Täter drangen in das Haus ein, erlangten jedoch kein Diebesgut. In der Zeit zwischen Samstag, 11.11.2017, 15:45 Uhr und Sonntag, 12.11.2017, 00:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Cuxhaven, Wohlsenstraße. Die unbekannten Täter stiegen in das Objekt ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen u.a. Schmuck. In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 01.11.2017 und Samstag, den 11.11.2017 versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Alten Reitplatz einzudringen. Der Versuch misslang, sodass die unbekannten Täter ohne Beute den Tatort verließen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /573-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Wohnhaus in Dorum

Wurster Nordseeküste.In der Zeit zwischen Donnerstag, 09.11.2017, 06:00 Uhr und Sonntag, 12.11.2017, 19:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wurster Nordseeküste, OT Dorum, Möhlenpad. Die unbekannten Täter drangen in das Objekt ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen u.a. Bargeld, Schmuck und Elektronik. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /573-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

