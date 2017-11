POL-CUX: +++ Einbruch in Omnibus +++ Pkw überschlägt sich bei Unfall +++ Polizei sucht Zeugen nach Unfall +++

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Omnibus

Land Hadeln. Am letzten Wochenende (10.11.-13.11.2017) drangen unbekannte Täter in einem Omnibus eines privaten Busunternehmens ein und durchwühlten diesen. Der Vorfall ereignete sich in Otterndorf, Cuxhavener Straße. Über das Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Die Täter verursachten an den Türen des Busses einen Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cuxhaven (04721-573-0) in Verbindung zu setzen.

Pkw überschlägt sich bei Unfall

Cuxhaven. Gestern, 13.11.2017, gegen 07.45 Uhr, geriet ein 21jähriger Autofahrer aus Geestland mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Bei einem Überholvorgang in der Holter Straße in Cuxhaven verlor der 21jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Fahrer hatte Glück. Er wurde offensichtlich beim Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Cuxhaven. Letzten Montag, 13.11.2017, gegen 11.20 Uhr, kam es in der Nordfeldstraße in Cuxhaven in einer Baustelle zu einem Verkehrsunfall. Eine 29jährige Otterndorferin befuhr mit ihrem Honda die Nordfeldstraße in Cuxhaven. An einer Baustelle umfuhr die Otterndorferin eine Absperrung und ein anderer Pkw kam ihr auf der einspurigen Fahrbahn plötzlich entgegen. Die Otterndorferin wich dem entgegenkommenden Fahrzeug aus und prallte gegen ein Baustellenfahrzeug. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Otterndorferin entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cuxhaven (04721-573-0) in Verbindung zu setzen.

