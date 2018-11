POL-PDTR: Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn mit Personenschaden

Baumholder, Truppenübungsplatz (ots) - Am 19.11.2018 gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der Platzringstraße auf dem Truppenübungsplatz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 62 Jahre alte Fahrer eines Geländewagens befuhr auf dem Truppenübungsplatz die Platzringstraße in Fahrtrichtung Unterjeckenbach. In einer Rechtskurve kam er auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Straße und hob an einem sog. Panzerabweiser aus Beton ab. Nach einer Strecke von circa 6 Metern kam das Fahrzeug auf dem Dach in einem Bachbett zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit diversen Schulterprellungen ins Krankenhaus Idar-Oberstein eingeliefert. Aufgrund der Lage des Fahrzeuges in dem abschüssigen Bachbett musste die Bergung des Fahrzeuges durch einen Kranservice erfolgen.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell