POL-PDTR: Entwendeter BMW wieder aufgefunden

Idar-Oberstein (ots) - Der im Zeitraum von Sonntag, 18.11.2018, 16.00 Uhr bis Montag, 19.11.2018, 09.00 Uhr aus einer Garage eines Anwesen in der Straße "Zum Mühlenfels" in Idar-Oberstein, Stadtteil Enzweiler, entwendete PKW der Marke BMW, Typ 320i Cabrio, Baujahr 2008, in der Farbe grau, mit dem amtlichen Kennzeichen BIR-IO 100, wurde wieder aufgefunden. Ein aufmerksamer Zeuge gab am heutigen Dienstag, 20.11.2018 gegen 14.00 Uhr, den Hinweis, dass das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Stadtteil Oberstein abgestellt ist. Das Fahrzeug wurde nach kriminaltechnischen Untersuchungen wieder an den Eigentümer ausgehändigt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern an. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Parkplatzes in der Bahnhofstraße machen können die evtl. in Verbindung mit dem Abstellen des gestohlenen Fahrzeuges stehen. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

