POL-PDTR: Fahrer flüchtet

Idar-Oberstein (ots) - Am 19. November stieß in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20 Uhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in der Jahnstr. 93 beim Rückwärtsausfahren aus einer Grundstückseinfahrt gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten Pkw Skoda, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach Zeugenangaben um einen dunkelfarbenen Pkw gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Idar-Oberstein unter 06781/5610.

