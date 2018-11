POL-PDLD: Godramstein: Brand eines Wohnhauses

Landau (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau vom 26.11.2018:

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Godramstein am 24.11.2018 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/4124741) wurden die Ermittlungen vom Fachkommissariat für Brandsachen der Kriminalinspektion Landau übernommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landau haben heute Ermittler des Fachkommissariats zusammen mit einem Brandsachverständigen den Brandort untersucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand im 1. Obergeschoß des Gebäudes im Bereich der Sauna ausgebrochen sein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Insoweit sind auch das Gutachten des Brandsachverständigen zur Brandursache sowie die weiteren Ermittlungen abzuwarten. Die Hausbewohner hatten den Brandausbruch selbst bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Weitere Räume im 1.OG wurden durch den Brand stark verrußt und sind nicht bewohnbar. Durch die Löscharbeiten wurden auch Räume im Erdgeschoß in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf über 100.000.- Euro geschätzt.

