Landau (ots) - Im Stadtgebiet Landau kam es am Samstagmittag fast zeitgleich zu 2 Bränden. Im ersten Fall brannte ein Kleinbus in einem Anbau einer Lagerhalle aus. Durch das Feuer wurde auch ein Teil der Lagerhalle entfacht. Im zweiten Fall brannte ein Einfamilienhaus. In beiden Fällen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Landau die Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden; die Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Personen kamen bei beiden Bränden nicht zu Schaden.

