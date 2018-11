POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots) - Am Morgen des 23.11.2018 befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Annweiler mit seinem PKW die Godramsteiner Hauptstraße von Landau kommend in Fahrtrichtung Siebeldingen. Hierbei fuhr er trotz Gegenverkehrs an einer Engstelle der Godramsteiner Hauptstraße an den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen vorbei. Die Entgegenkommende 22-jährige Fahrzeugführerin konnte mit ihrem PKW nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug der 22-jährigen aus Landau war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie wurde mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung und einer Rippenprellung ins Krankenhaus verbracht.

