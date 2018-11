POL-PDLD: Maikammer - Mitarbeiter schlägt aus Zorn Pkw-Scheibe ein

Maikammer (ots) - Am Freitag, den 23.11.18, gegen 22.55 Uhr wurde zunächst gemeldet, dass eine Person an einem in der Schulstraße in Maikammer geparkten Porsche Cayenne die Seitenscheibe eingeschlagen hatte und vermutlich aus diesem Gegenstände entwenden wollte.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen dem Chef einer Montagefirma aus dem Kreis Südwestpfalz und einem noch unbekannten Mitarbeiter während eines Firmenessens zum Streit gekommen war. Der Mitarbeiter verließ daraufhin die Gaststätte und schlug aus Zorn die Seitenscheibe ein. Der Chef wollte den Namen seines Mitarbeiters vor Ort nicht nennen, um das Arbeitsverhältnis nicht zu gefährden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell