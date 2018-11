POL-MK: Polizei werden zwei Einbrüche gemeldet

Werdohl (ots) - Am Waldschlößchen In der Nacht vom Montag, 19.11. zum Dienstag, 20.11.2018, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Einbrecher, die Haustür eines Hauses aufzubrechen. Dieser Versuch schlug auf Grund des bellenden Hundes und den Sicherheitseinrichtungen fehl. Im Anschluss daran vernahm der Geschädigte das Geräusch eines fahrenden Pkw. Es entstand Sachschaden.

Am Donnerstag, 22.11.2018, in der Zeit von 05:00 Uhr - 18:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Leipziger Straße. Der/die Täter nahmen einen Sony Flachbildfernseher aus der Wohnung mit. Der Sachschaden hält sich in Grenzen.

Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten und vollendeten Einbruch nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell