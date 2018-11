POL-MK: Polizei sucht Räuber

Menden (ots) - Räuber in Tankstelle Am 17.11.2018, gegen 13:10 Uhr, betrat ein männlicher Täter die Totaltankstelle an der Unnaer Landstraße. Er ging zielstrebig auf den Angestellten zu und forderte Bargeld. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, sprang der Täter auf die Theke und zog ein Teppichmesser hervor. Der Geschädigte händigte Bargeld aus und im Anschluss an die Geldübergabe forderte der Räuber noch Zigarettenstangen. Mit seiner Beute floh der Räuber in Richtung der gegenüberliegenden Hauseinfahrt. Der 19-jährige Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt. Täterbeschreibung: - männlich, ca. 25-32 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank - sprach hochdeutsch - roter Bart , rotes Haar - lange, markante, spitze Nase - heller Schal, mit dem er sich das Gesicht (Bereich Mund / Nase) verhüllt hat - graue Jeans oder Chinohose - schwarze Jacke mit Knöpfen und Kapuze - schwarze Ledertasche zum Umhängen (Schulterriemen) - graue Sportschuhe mit weißer Sohle - Teppichmesser

Sachdienliche Hinweise zu dem Räuber nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 02372 9099-0) entgegen.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

