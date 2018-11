POL-PDLD: Edenkoben - Pkw wird nach Unfall mit Sattelzug mitgeschleift und eingeklemmt

Edenkoben (ots) - Am Freitag, den 23.11.18, gegen 17.35 Uhr befuhren ein 52-jähriger Sattelzugfahrer und ein 48-jähriger Pkw-Fahrer die Autobahnanschlussstelle Edenkoben aus Richtung Ludwigshafen kommend und wollten beide nach rechts in Richtung Edenkoben abbiegen. Im Abbiegevorgang kollidierte der Auflieger mit dem Pkw, woraufhin dieser um die eigene Achse gedreht wurde, sich im Unterfahrschutz des Aufliegers verkeilte und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Die beiden Unfallbeteiligten beschuldigten sich gegenseitig den jeweils anderen verbotswidrig im Abbiegevorgang rechts bzw. links überholt zu haben.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Sattelauflieger entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Bis zur Bergung des Pkws musste der Verkehr an der Anschlussstelle durch die Polizei geregelt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. zur gefahrenen Reihenfolge der beiden Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

