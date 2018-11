POL-PDLD: Offenbach an der Queich: Gestohlener LKW in Holland gefunden

Landau (ots) - Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 23.11.2018: Übers Wochenende vom 27.10. bis zum 29.10.2018 wurde von einem Firmengelände in Offenbach ein Mercedes LKW im Wert von 7.000.- Euro gestohlen. Die bisher unbekannten Täter müssen in der Folge den LKW dann nach Holland verbracht haben. In Holland wurde der LKW von der Niederländischen Polizei am 08.11.2018 in der Gemeinde Maalbroek, unmittelbar an der Grenze zu Deutschland, sichergestellt werden. Zwischenzeitlich wurde der Eigentümer von der Polizei über den Fund informiert und will in den nächsten Tagen seinen LKW in Holland wieder abholen. Der LKW ist dort nach Angaben der Niederländischen Polizei unbeschädigt aufgefunden worden. Einen Hinweis auf die unbekannten Täter gibt es bisher nicht.

