POL-PDLD: Edenkoben - Der Sicherheitsgurt ist Lebensretter Nummer Eins

Edenkoben (ots) - Leider wollen das viele Autofahrer immer noch nicht wahrhaben. So wurden gestern (22.11.2018, 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr) innerhalb einer Stunde zwölf Autofahrer in der Radeburger Straße angetroffen, die den Gurt nicht angelegt hatten. Sie wurden gebührenpflichtig mit 30.- Euro verwarnt. Verschiedene Tests zeigen, dass man bei einem Frontalaufprall bereits ab einem Tempo von nur 10 km/h nicht mehr in der Lage ist, sich festzuhalten. Bei solch einem Unfall werden Kräfte frei, die von vielen komplett unterschätzt werden. Schon bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h sind tödliche Verletzungen möglich, wenn man nicht angeschnallt ist. Ein Bußgeld von 100.- Euro sowie ein 1 Punkt kassierte ein Autofahrer, weil er während der Fahrt sein Handy bediente.

