POL-PDLD: Beschädigtes Verkehrszeichen, Verursacher unbekannt

Landau (ots) - Am 22.11.18 wurde die Polizei über einen beschädigten Verkehrszeichenmast in Landau in der Vogesenstraße Höhe Nr. 48 informiert. An der Unfallstelle konnten Teile eines Kfz sichergestellt werden. Demnach müsste bei dem verursachenden Kraftfahrzeug eine Beleuchtungseinrichtung zerbrochen sein. Der Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Sachdienliche Hinweise bitte unter 06341/287-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell