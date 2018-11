Offenbach (ots) - Gegen 2.30 Uhr wurde am 22.11.18 in Offenbach ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben deutlich wahrnehmbaren Marihuanageruch im Fahrzeuginneren wurden bei dem 20-jährigen Ford-Fahrer eindeutige Anzeichen von Drogeneinfluss festgestellt. Es wurde ein Urintest auf Drogenkonsum in der Dienststelle durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass sich der 20-jährige für einen solchen Fall vorbereitet hatte. Er wollte mit einem in der Unterhose mitgeführtem "Clean-Pack" (vorbereitetes Päckchen mit unbelastetem Urin) den Drogenschnelltest und damit die Beamten überlisten. Dies gelang jedoch nicht. Ein dann mit "Eigenurin" durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Folge: Blutentnahme, Sicherstellung der Pkw-Schlüssel und ein Ermittlungsverfahren wegen den geschilderten Vergehen.

