POL-PDLD: Edesheim - Berauschter Mofadieb festgenommen

Edesheim (ots) - Ein 20-jähriger Mann hatte gestern (21.11.2018, 13 Uhr) im Knöringer Weg einen Schutzhelm gestohlen, welcher der ursprüngliche Besitzer an der Rückbank seines geparkten Rollers verschlossen hatte. Als dieser gegen 13 Uhr mit seinem Zweirad wegfahren wollte, stellte er den Diebstahl fest und meldete dies telefonisch der Polizei. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort fuhr der Dieb zusammen mit einem Sozia und gestohlenem Helm mit einem weinroten Roller an der Streife vorbei. Nach kurzer Verfolgung konnte das Zweirad in der Eisenbahnstraße gestoppt werden. Auf die Frage der Herkunft des Helms bekamen die Beamten lediglich ein "Schulterzucken" als Antwort. Während der Personalienfeststellung in der Eisenbahnstraße wurde der Wache zeitgleich ein Diebstahl eines weinroten Vespa-Rollers gemeldet. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei dem kontrollierten Roller um das gestohlene Zweirad handelte. Aufgrund des erregten Gesamtverhaltens gab der 20-Jährige auf Befragen an, dass er Cannabis aus medizinischen Gründen konsumiert hätte. Da der Schnelltest positiv auf Drogenkonsum reagierte, wurde eine Blutprobe angeordnet. In seinem mitgeführten Rucksack führte er verschiedene Einbruchswerkzeuge sowie einen Kanister mit Füllaufsatz mit. Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

