POL-PDLD: Pkw-Aufbruch

Neuburg am Rhein (ots) - Gestern Nachmittag wurde gegen 15Uhr ein in der Nähe der Rheinfähre Neuburg geparktes Fahrzeug aufgebrochen und daraus eine Handtasche entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 450EUR. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einmal ausdrücklich den Sicherheitshinweis geben, dass in geparkten Autos keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar abgelegt werden sollen.

