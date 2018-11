POL-PDKL: Versuchter PKW-Aufbruch

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 20.11.2018 ab 18:00 Uhr bis Mittwoch, 21.11.2018 bis 06:30 Uhr, kam es zum versuchten Aufbruch eines PKW in der Breitenbacher Straße. Der bislang unbekannte Täter versuchte über die Fahrertür ins Innere des Wagens zu gelangen. Dabei entstand hoher Sachschaden am Auto des Geschädigten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder bei der Polizei Kusel unter 06381 - 9190 zu melden (pikusel@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

Telefon: 06381 9190

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell