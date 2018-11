POL-PDKL: Vorfahrtsverletzung - nur Sachschaden

Meisenheim (ots) -

Zwei PKW sind am Mittwochmorgen in der Straße Obertor kollidiert. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Ein 24-Jähriger war vom Parkplatz am Obertor auf die Vorfahrtsstraße gefahren und hatte dabei den dort in Richtung B 420 fahrenden PKW übersehen. Während an einem Fahrzeug die vordere Stoßstange eingedellt war, war beim zweiten die Fahrerseite beschädigt.

