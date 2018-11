POL-PDKL: Heidschnucke erneut auf Tour

Einöllen (ots) -

Ein Heidschnucken-Bock ist zum zweiten Mal abgehauen und bei der gleichen fremden Herde aufgetaucht. Die Prozedur ist bereits bekannt: Finderin ruft Polizei an; die Polizei ruft die Tierhalterin an und die holt den Bock nach Hause. Wie das Tier jeweils von Einöllen nach Relsberg findet, bleibt offen. Vermutlich wollte aber auch dieses Mal die fremde Herde nichts von dem Besucher wissen. Das erste Mal war das Tier am 7. November 2018 unterwegs gewesen.

