Herxheim (ots) - Am frühen Morgen des 21.11.18, gegen 05.35 Uhr befreite ein Pkw-Fahrer in Herxheim in der Querhohlstraße seine Pkw-Scheiben von Raureif. Hierzu hielt er sich bei leicht geöffneter Fahrertür am Pkw fest. Ein vorbeifahrender Pkw unterschritt den Sicherheitsabstand zu der leicht geöffneten Tür und streife mit seinem Außenspiegel die offene Tür. Diese fiel zu und klemmte die Hand des Geschädigten ein, wodurch er eine starke Prellung erlitt. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen roten BMW, älteres Modell mit SÜW Kennzeichen handeln. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. Nr. 06341/287235 an die Polizei Landau.

