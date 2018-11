POL-PDPS: Einbrecher suchen Schulverwaltungsamt heim

Pirmasens (ots) - Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag brachen unbekannte Diebe in das Gebäude der Schulverwaltung in der Alleestraße ein. Über einen Anbau der Realschule gelang es den Unbekannten in die Räume einzudringen. In den Büros hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten Aktenschränke. Nach ersten Feststellungen wurden ein Laptop, Mobiltelefone und ein Lautsprecher gestohlen. Die Schadenshöhe dürfte bei mindestens 2500.- Euro liegen. Hinweise auf die Täter liegen gegenwärtig nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell