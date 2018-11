POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots) - Am 10.11.2018 kam es um ca. 01:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Ottilie-Baader-Straße, bei dem der Täter durch den Hauseigentümer überrascht wurde. Der 56-jährige Hausbesitzer wurde wach, als er ein Geräusch aus dem Erdgeschoss des Hauses hörte. Er rief laut, begab sich nach unten und hörte noch, wie der Einbrecher aus der Terrassentür, die er vorher gewaltsam geöffnet hatte, flüchtete. Aus einer Geldbörse wurde Bargeld entwendet, ebenfalls wurde ein Sparschwein geplündert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Trotz Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht gefasst werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-9760

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell