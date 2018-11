POL-PDPS: Diebstahl in der Eishalle

Zweibrücken (ots) - Von Sicherheitsmitarbeitern der Eishalle in der Europa Allee wurde am 10.11.2018 ein 15-jähriger Jugendlicher festgehalten. Dieser hatte zwei Paar Turnschuhe, die auf der Tribüne abgestellt waren, an sich genommen und in seinen Rucksack gesteckt. Die entwendeten Schuhe wurden dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben, der Junge wurde seiner Mutter überstellt. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

