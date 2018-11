POL-PDPS: Einbruch in Wohnhaus in Waldfischbach-Burgalben

Waldfischbach-Burgalben (ots) - In der Nacht von Freitag, 09.11.2018, 23.00 Uhr bis Samstag, 10.11.2018, 06.50 Uhr wurde durch einen oder mehrere zur Zeit unbekannte Täter die Haustür eines Reihenhauses in Waldfischbach, Am Sonnenhang aufgehebelt. Hierbei entstanden lediglich leichte Hebelspuren an der Tür in Höhe von ca. 100.-Euro. Offensichtlich wurde der oder die Täter hierbei gestört, da Nichts entwendet wurde und auch Nichts im Haus verändert war. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270.

