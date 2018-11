POL-HA: Polizei gehen bei Verkehrskontrolle zwei dicke Fische ins Netz

Hagen (ots) - Am Donnerstag führte die Polizei Fahrzeugkontrollen in der Osemundstraße durch. Gegen 18.30 Uhr hielten die Beamten einen Mercedes an, der mit drei Männern im Alter von 30 bis 35 Jahren besetzt war. Auf der Rücksitzbank und im Kofferraum lag eine Vielzahl von Gegenständen wie Spirituosen und elektronischen Geräten. Bei diesen Gegenständen bestand der Verdacht, dass sie aus Straftaten stammten. Die Überprüfung der Männer bergab, dass der 30-jährige Fahrer mit mehreren Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaften Detmold und Düsseldorf suchten den Mann zur Verbüßung von mehrmonatigen Restfreiheitsstrafen wegen Diebstahls. Außerdem war der 30-Jährige mit einem Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld zur Festnahme ausgeschrieben. Er wird daher, bevor er der Justizvollzugsanstalt zugeführt wird, einem Haftrichter vorgeführt. Gegen seinen 35-jährigen Bruder lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen schweren Diebstahls vor. Auch bei ihm endete die Fahrt durch Hagen in der Justizvollzugsanstalt. Der 30-jährige Begleiter der beiden Brüder wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände aus dem Auto dauern an.

