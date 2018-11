POL-HA: Taschendiebe bestehlen Frau während des Einkaufs

Hagen (ots) - Am Donnerstag, um 17:15 Uhr, bestahlen zwei Frauen eine Dame, die in einem Discountergeschäft in der Mittelstraße einkaufte. Das 67-jährige Opfer hatte seine Geldbörse in einem Reißverschlussfach ihres Rucksacks verstaut. Während des Einkaufens spürte sie dann ein Ziehen an ihrem Rucksack. Weil ihr zwei unbekannte Frauen sehr nahe kamen, wies sie diese an, sich zu entfernen. Als die Geschädigte kurz darauf das Fehlen der Börse feststellte, sprach die die beiden Frauen an. Diese zeigten nur ihre leeren Plastiktüten vor und gaben an, keine Geldbörse genommen zu haben. Die Verdächtigen verließen den Laden in Richtung Hauptbahnhof. In der Geldbörse befanden sich Personaldokumente und ein dreistelliger Geldbetrag. Die Verdächtigen sprachen akzentfrei Deutsch, waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und hatten ein gepflegtes Äußeres. Beide hatten dunkele Haare, eine Frau war 165 cm, die andere 170 cm groß. Beide hatten laut Angaben des Opfers ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell