POL-HA: Wohnungseinbruch - Zeuge hört verdächtige Geräusche

Hagen (ots) - Am Donnerstag vernahm ein 51-jähriger Zeuge um 09.20 Uhr in einem Haus in der Düppelstraße laute Geräusche. Er schaute im Treppenhaus nach und sah, dass die Wohnungstür eines Etagennachbarn offen stand. Der Türrahmen und die Tür wiesen Einbruchsspuren auf. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Den Ermittlungen zufolge traten bislang unbekannte Einbrecher die Wohnungstür ein. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell