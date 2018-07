FW-KLE: Meterhohe Flammen: Brand auf dem Gärtnereigelände der Rheinischen Kliniken

3 weitere Medieninhalte

Bedburg-Hau (ots) - Aus bisher unbekannter Ursache kam es am späten Freitagabend (06.07.2018) gegen 22:41 Uhr zu einem Brand auf dem Gärtnereigelände der Rheinischen Kliniken an der Uedemer Straße in Schneppenbaum. Hier brannte eine größere Menge von Grün- und Gartenabfällen.

Passanten bemerkten meterhohe und weit sichtbare Flammen und alarmierten die Feuerwehr.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte erfolgte die Brandbekämpfung mit mehreren C-Rohren über die Löschfahrzeuge. Zeitgleich wurde von der Uedemer Straße her eine Wasserversorgung aufgebaut.

Durch den Brand kam es zu einer erheblichen Sichtbehinderung durch Rauch, so dass im Bereich der Gärtnerei die Uedemer Straße durch die Polizei gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden musste.

Die Einsatzdauer betrug fast zwei Stunden, da mit großem Wassereinsatz letzte Glutnester abgelöscht werden mussten, um eine erneute Brandausbereitung zu verhindern. Auch kam ein Radlader zum Einsatz.

Vor Ort waren etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

