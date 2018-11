POL-PDNW: Polizei empfängt Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) - Gegen 19:45 Uhr war eine Polizeistreife am gestrigen Tag in der Talstraße unterwegs, weil dort bei einem 41-Jährigen dessen Führerschein sichergestellt werden sollte. Der Betroffene hatte sich in der Vergangenheit ein Fehlverhalten geleistet, wonach er eigentlich verpflichtet gewesen war, seinen Führerschein abzugeben. Dem kam er aber nicht nach. Als die Beamten gerade im Begriff waren wieder abzurücken, fuhr der 41-Jährige mit seinem PKW vor. Im Rahmen der Maßnahmen bezüglich der illegalen Fahrt ergab sich für die Ordnungshüter darüber hinaus der Verdacht, dass der Beschuldigte unter aktuellem Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben dürfte. Seinen Führerschein wird er nun etwas länger los sein. Ihn erwartet ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell