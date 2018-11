Landau (ots) - Am 23.11.2018, in der Zeit zwischen 7.00 und 7.45 Uhr wurde auch im Rückblick auf den schweren Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch in Landau im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere beschlagene bzw. mit Raureif versehene Fahrzeugscheiben standen im Fokus der Kontrolle. Es mussten 18 Verwarnungen aufgrund mangelnder Sicht durch beschlagene bzw. vereiste Scheiben ausgesprochen und die Fahrer/-innen auf die sofortige Beseitigung des Mangels vor Ort angehalten werden. Neben der ungehinderten Sicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer standen auch Beleuchtungsmängel im Fokus. Hier mussten 9 Mängelberichte ausgestellt werden. Die betroffenen Kfz-Führer/-innen müssen den Mangel in einer kurzen Frist beheben und dies bei der Polizei nachweisen.

