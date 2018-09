POL-PDMT: Bad Marienberg - Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Bad Marienberg (ots) - Am heutigen Morgen, 10.00 Uhr, ereignete sich in Bad Marienberg ein Handtaschenraub. Die 87-jährige Geschädigte ging auf dem Gehweg der Marienberger Straße in Richtung EDEKA-Markt. Als sie die dortige Fußgängerbrücke passiert hatte, näherte sich von hinten eine männliche Person und entriss ihr die Handtasche. Bei dem Versuch diese festzuhalten, stürzte die 87-Jährige. Der Täter flüchtete durch ein kurzes Waldstück in ein angrenzendes Wohngebiet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

