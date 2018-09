POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Dienstag, den 11.09.18 wurde in der Zeit zwischen 07:00 bis 19:00 Uhr, in der Robert-Fischbach-Straße Ecke Bergstraße in Ransbach-Baumbach, der Stahlmast an dem das Straßenschild der Robert-Fischbach-Straße befestigt ist, durch einen bisher unbekannten Verursacher beschädigt. Ebenso wurde durch den Anstoß ein dahinter befestigter Doppelstabmattenzaun auf einem Privatgrundstück beschädigt. Aufgrund der Beschädigung, dürfte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen LKW handeln.

Zeugenhinweise erbeten an die Polizei Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-94020

