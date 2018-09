POL-PDLD: Maikammer - Getankt und nicht bezahlt

Maikammer (ots) - Ein ca. 1,70 Meter großer, 20 - 30 Jahre alter Mann mit dunklem Teint und einem "Drei-Tage-Bart", dünne Körperstatur, bekleidet mit blauem Kapuzenpulli und Sonnenbrille, betankte gestern (09.09.2018, 09.24 Uhr) an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einen silberfarbenen Fiat Punto ohne amtliche Kennzeichen, während der Fahrer im Fahrzeug sitzen blieb. Anschließend fuhren die Männer weg, ohne den Tankbetrag zu bezahlen. Zeugen, die Angaben zu dem Tankbetrüger geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

