POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt verhindert

Jockgrim (ots) - Am Montag, dem 10.09.2018, um 03:20 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung in Jockgrim, Untere Buchstraße, einen sichtlich alkoholisierten, 30-jährigen Mann fest, der sein Fahrrad schob. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Zur Unterbindung einer Fahrt mit dem Fahrrad wurde es mit einem Schloss an einem Zaun befestigt und der Schlüssel sichergestellt.

