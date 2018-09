POL-PDLD: Edesheim-Gullydeckel ausgehoben

Edenkoben (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag (08.09. -09.09.2018) wurden in Edesheim in der Ruprechtstraße und der Luitpoldstraße insgesamt neun Gullydeckel ausgehoben.

Es kann nur von Glück gesprochen werden, dass kein Radfahrer im Bereich dieser Gefahrenstellen gestürzt ist. Seitens der Polizei Edenkoben wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um einen "Streich" handelt, sondern um eine Straftat des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Lehmann, Natascha, POK`in

Telefon: 06323-955-120

piedenkoben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell