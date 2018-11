Edesheim (ots) - Am Samstag, den 24.11.18, gegen 00.15 Uhr befuhr ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem Transporter und Anhänger die A 65 in Richtung Karlsruhe. Auf dem Anhänger hatte er einen BMW geladen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sein Anhänger kurz nach der Raststätte Pfälzer Weinstraße ins Schlingern, woraufhin er die Kontrolle über die Fahrzeugkombination verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Leitplanke. Nach ca. 20 Metern fuhr er nach links und kollidierte mit der Mittelleitplanke, wo er letztlich zum Stillstand kam. Das Fahrzeuggespann blockierte querstehend die Fahrbahn, so dass der Verkehr für ca. 1,5 Stunden über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden musste.

Der Transporter, sowie der Anhänger erlitten durch den Unfall Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an Leitplanke und Asphalt wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

